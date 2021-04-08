«Удары коленом — зло»: Стерлинг прокомментировал итоги боя Мораеш — Джонсон

31-летний чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал победу Адриано Мораеша в титульном поединке промоушена ONE Championship в бою с легендой UFC Деметриусом Джонсоном. Джонсон получил тяжелый удар коленом в голову, после чего последовало добивание и рефери остановил бой.

«Вот почему удары коленом перед сбитым противником – зло и являются нелигитимными в ММА в UFC! Если бы этот турнир проходил в США, то такой удар коленом не был бы разрешен, и Джонсон мог бы встать более безопасным способом. Я надеюсь, что Джонсон в порядке, но именно поэтому я не согласен с этими правилами», — написал Стерлинг в Twitter.

В начале марта такой же прием использовал российский боец UFC Петр Ян в титульном поединке турнира UFC 259 в бою с самим Стерлингом, после чего бой был остановлен, российский чемпион был дисквалифицирован, а Стерлинг стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.

В промоушене ONE Championship подобные удары разрешены.

Ранее сообщалось, что Мораеш победил Джонсона в титульном бою благодаря удару коленом в голову.