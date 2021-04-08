Три очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо»

«Миннесота Уайлд» одолела «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу «Миннесоты».

Российский нападающий Кирилл Капризов стал одним из героев прошедшего поединка. Форвард, который проводит первый сезон в НХЛ, набрал в матче три очка — на его счету две заброшенные шайбы и одна результативная передача.

Капризов открыл счет в матче, его ассистентами выступили Виктор Раск и Джаред Сперджен, а также оформил пятый гол команды при помощи Кевина Фиалы и Сперджена. Также он сам выступил в роли ассистента для Фиалы.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на русскоязычной версии сайта организации.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 8:3

1:0 — Капризов (Раск, Сперджен), 04:00;

2:0 — Джонсон (Ро, Суси), 13:15;

3:0 — Фиала (Сперджен, Раск), 18:38;

3:1 — Маккиннон (Макар, Рантанен), 20:26;

4:1 — Хартман, 24:37;

4:2 — Бураковски (Макдональд, Берроуз), 25:17;

4:3 — Рантанен (Маккиннон, Макар), 29:42;

5:3 — Капризов (Фиала, Сперджен), 33:42;

6:3 — Фиала (Бонино), 44:24;

7:3 — Эк (Паризе, Гринвей), 47:18;

8:3 — Фиала (Капризов, Раск), 47:56