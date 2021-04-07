«Уфа» в нецензурной форме возмутилась работой судей в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» в нецензурной форме прокомментировала спорный эпизод в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом», в котором башкирский клуб уступил 0:1.

«Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то, что это?» — говорится в посте башкирского клуба, который выложен вместе с видео спорного по мнению клуба момента.

Позже генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с РИА «Новости» подтвердил, что клуб недоволен работой арбитра Евгения Кукуляка. Функционер считает, что в конце встречи рефери должен был назначить пенальти

На 55-й минуте встречи единственный гол в матче забил Евгений Харин.

Кубок России. 1/4 финала.

«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» (Уфа) — 1:0 (0:0).

Гол: 1:0 - Харин – 55.

«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), а в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0). «Уфа» в группе победила «Ленинградец» (1:0) и «Чертаново» (4:0), а на первой стадии плей-офф обыграла «Урал» (3:0).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Ахмат» стали первыми полуфиналистами Кубка России.