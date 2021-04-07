Бывший врач «Спартака»: возможно, что Емелин занимался самолечением

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь поделился своим мнением по поводу возможного употребления наркотических веществ защитником «Авангарда» Алексеем Емелиным. Капитан омского клуба был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву.

«Возможно, что Алексей Емелин занимался самолечением, обычно командные врачи знают, какие препараты разрешены для использования, а какие запрещены. Препараты могли использоваться во время второго матча в качестве обезболивающего, однако если игрок употреблял наркотические вещества, то это подорвет карьеру спортсмена», — сказал Лю в интервью «Спорт-Экспрессу».

7 апреля появилась информация, что в анализах Емелина обнаружены следы наркотических средств — опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. Начата проверка.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Авангард» — «Ак ».