«Кэп мысленно с нами»: «Авангард» поддержал находящегося в больнице Емелина

Омский «Авангард» поддержал капитана команды Алексея Емелина, который сейчас находится в больнице. Перед третьим матчем серии с казанским «Ак Барсом», который начинается в 19:00 7 апреля, «ястребы» выложили фотографию в Twitter, на которой запечатлели форму Емелина в раздевалке среди джерси других игроков.

«Кэп мысленно с нами», — говорится в сообщении.

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву.

7 апреля появилась информация, что в анализах Емелина обнаружены следы наркотических средств — опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. Начата проверка.

«Это провокация»: «Авангард» прокомментировал информацию о наркотиках у Емелина.