«Он живет хоккеем»: Павел Буре поздравил Романа Ротенберга с 40-летием

7 апреля первому вице-президенту Федерации хоккея России, главе штаба национальной сборной Роману Ротенбергу исполнилось 40 лет. Его поздравил легендарный хоккеист Павел Буре.

«Роман живет хоккеем, это и его работа, и любимый спорт. Я считаю, что за него во многом говорят результаты — в первую очередь национальной сборной, выигравшей олимпийские игры».

Важны и сами победы, и, что важно — системные изменения. Федерация сегодня — это выстроенная система, и именно она дает результаты. Мы видим как за последние годы развился детский и молодежный хоккей. Хоккей вернулся в регионы и популярен, как раньше. Я от всей души хочу поздравить Романа с днём рождения. Он — командный игрок, я знаю это, потому что мы часто встречались на льду. Желаю ему сохранить его энергию, силу, уверенность. Ведь подтверждать статус «мотора российского хоккея» нужно каждый день», — приводит слова Буре пресс-служба ФХР.

11 декабря 2014 года Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР). В круг его обязанностей входят вопросы взаимодействия ФХР и КХЛ, а также поиски дополнительного финансирования и маркетинговая стратегия развития национальной сборной России, в том числе привлечение новых партнеров.

Ранее сообщалось, что «Динамо» изменило решение по назначению Знарка главным тренером.