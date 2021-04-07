Гвардиола высказался об автографе, который судья взял у Холанда после матча ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал эпизод, произошедший после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:1), когда один из линейных арбитров взял автограф у 20-летнего нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда, догнав его в подтрибунном помещении стадиона «Этихад».

«Мне сказали об этом эпизоде, лично я этого не видел. Может, он фанат Холанда, так почему бы и нет?

Возможно, автограф для его сына или дочери. Я никогда не видел этого раньше, но судьи хорошо поработали. Я бы даже сказал, что судьи были великолепны, игра не была проблемной», — цитирует Гвардиолу Goal.

Следующий матч между этими командами пройдет 14 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары в полуфинале турнира сыграет с победителем противостояния «Бавария» — «ПСЖ».

В другой игре дня мадридский «Реал» обыграл на своем поле «Ливерпуль» (3:1).

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов платить Холанду £350 тыс. в неделю.