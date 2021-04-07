Сербский игрок «Рубина» рассказал, что ему не нравится в России

Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, что ему не нравится в России.

«Заезд в гостиницу до игры. Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать. Я не могу уснуть, когда не в своей кровати. Россия, умоляю, уберите эти заезды в гостиницу! Все остальное мне нравится», — цитирует Деспотовича Sport24.

Деспотович выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2018 года, когда перешел из «Астаны» в «Оренбург». В 2020-м он подписал контракт с «Рубином».

В нынешнем сезоне чемпионата России Деспотович принял участие в 20 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее французский фигурист Луи Торон, выступающий в паре с Аделиной Галявиевой, рассказал о своем пребывании в России, где тренируется у Анжелики Крыловой.