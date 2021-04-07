Эстафета олимпийского огня в Осаке отменена из-за коронавируса

Проведение эстафеты олимпийского огня в японской Осаке отменено из-за вспышки коронавируса.

«Сегодня мы приняли решение о необходимости воздерживаться, без экстренной надобности, от выхода на улицу на всей территории префектуры Осака. Поэтому мы отменяем эстафету олимпийского огня, которая должна была проходить по дорогам префектуры», — заявил губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура на пресс-конференции.

7 марта в Осаке было зарегистрировано 878 новых случаев заражения коронавирусом. Церемония должна была пройти с 13 по 14 апреля.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта в префектуре Фукусима. Церемония продлится 121 день и пройдет по всем 859 муниципалитетам 47 префектур Японии. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что факел погас во второй раз за два дня эстафеты олимпийского огня Игр-2020.