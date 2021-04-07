Поединок Махачева станет главным событием турнира UFC
Менеджер российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева Ризван Магомедов заявил, что спортсмен получил главный бой одного из турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Есть Пол Фелдер, есть Дэн Хукер и есть Рафаэль дос Аньос. Я думаю, один из этих трех оппонентов уже в скором времени станет соперником Махачева. Мы и с датой определимся.
Плюс свой следующий бой Ислам Махачев будет возглавлять турнир. Это должен быть пятираундовый бой», — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».
В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.
В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.
Ранее бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто будет следующим лучшим в его дивизионе промоушена.