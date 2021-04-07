Панарин и Варламов вошли в тройку звезд дня в НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» (8:4) россиянин забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Теперь в активе нападающего 40 (12+28) очков в 27 играх.

Второй звездой стал российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов. Голкипер отразил все 29 бросков во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (1:0) и оформил четвертый шат-аут в нынешнем сезоне. Всего он принял участие в 27 матчах и помог своей команде одержать 16 побед. В среднем за игру он отражает 92,2% при коэффициенте надежности 2,17.

Лучшим игроком вечера признан форвард «Бостон Бюинз» Патрис Бержерон, оформивший хет-трик в гостевом матче против «Филадельфии Флайерз» (4:2). В нынешнем сезоне он принял участие в 36 встречах, в которых набрал 33 (15+18) очка.

Ранее сообщалось, что Панарин вышел на второе место по количеству очков в среднем за матч.