Бразильский клуб накажет экс-игрока «Спартака» за нарушение карантина

Футбольный клуб «Палмейрас» накажет нападающего Луиса Адриану за нарушение карантина после заражения коронавирусом.

«Луис Адриано сдал положительный результат на коронавирус на прошлой неделе. Его отстранили от личных встреч и велели оставаться дома на изоляции, но он не соблюдал этот протокол. «Палмейрас» примет административные меры». — говорится в заявлении, опубликованном на странице команды в Twitter.

Форвард пропустит первый матч Суперкубка Южной Америки против «Дефенса и Хустисия», запланированный на 8 апреля.

1 апреля тест футболиста на заболевание дал положительный результат. Игрок был отправлен на самоизоляцию, однако 5 апреля он покинул дом на автомобиле, чтобы отвезти свою мать в магазин. По дороге он сбил велосипедиста и покинул автомобиль, чтобы оказать пострадавшему помощь.

Адриано перешел в «Палмейрас» из московского «Спартака» в 2019 году. В составе российской команды он провел два сезона и стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Ранее футболист заявил, что не должен был выходить из дома, и признал свою ошибку.