Капитан «Авангарда» доставлен в московскую больницу

Капитан омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Емелин доставлен в московскую больницу, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, он был перевезен из Казани в российскую столицу на реанимобиле. В настоящее время спортсмен находится в реанимации в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса».

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 34-летний Емелин принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Емелин выступал за тольяттинскую «Ладу» (2004—2007), казанский Ак Барс (2007-2011, 2012—2013), а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» (2011—2017) и «Нэшвилл Предаторз» (2017—2018). В «Авангард» защитник перешел в 2018 году.

В составе сборной России он стал чемпионом мира 2012 года. Турнир проходил в Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось, что хоккеист будет госпитализирован в НИИ Склифосовского.