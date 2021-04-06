«Реал» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 27 минуте Винисиус Жуниор вывел «сливочных» вперед. За десять минут до свистка на перерыв Марко Асенсио удвоил преимущество «Королевского клуба». В начале второго тайма египтянин Мохамед Салах отквитал один мяч, но Винисиус Жуниор восстановил разницу в счете, установив на табло окончательный счет.

Примечательно, что в последний раз команды встречались в 2018 году в финале самого престижного еврокубкового турнира. Тогда подопечные Зинедина Зидана также одержали победу со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет 14 апреля в Ливерпуле.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

«Реал» (Мадрид) — «Ливерпуль» — 3:1

Голы: 1:0 — Винисиус Жуниор, 27; 2:0 — Асенсио, 36; 2:1 — Салах, 51; 3:1 — Винисиус Жуниор, 65.

Ранее тест защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана на коронавирус дал положительный результат.