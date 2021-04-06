Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась ожиданиями от командного чемпионата мира, который пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке, передает Sport24.

«За этот сезон я уже устала нервничать, хочется спокойно настроиться, чтобы выступать в свое удовольствие. Но это не отменяет того, что я буду стараться показать свой максимум», — сказала Щербакова.

Напомним, в марте Щербакова стала чемпионкой мира в одиночном катании. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Щербакова показала подарок от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.