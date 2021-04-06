Определены лучшие голы 30-го тура АПЛ

Гол хавбека «Вест Хэма» Джесси Лингарда признан лучшим в 30-м туре Английской премьер-лиге (АПЛ).

Футболист отличился в матче против «Вулверхэмптона» (3:2), совершив сольный проход.

Также в топ-5 попали точные удары Каллума Робинсона («Вест Бромвич»), Диогу Жоты («Ливерпуль»), Харри Кейна («Тоттенхэм») и Дэнни Ингса («Саутгемптон»).

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити», набрав 74 очка. На втором месте идет «Манчестер Юнайтед», имеющий в своем активе 60 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Лестер». «Лисы» набрали 56 очков.

«Ливерпуль», который стал победителем прошлого турнира, занимает седьмое место, отставая от подопечных Хосепа Гвардиолы на 25 баллов.

Из матчей следующего тура стоит выделить противостояния «Ливерпуля» и «Астон Виллы», «Вест Хэма» и «Лестера», а также «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».