Испанский клуб «Вильярреал» открыл футбольную академию в Краснодаре, передает пресс-служба команды в Instagram.

«Мы подарим нашим участникам счастливое и полноценное детство. А также возможность развиваться как футболистам. Этого вы не найдете больше нигде в этом регионе», — говорится в сообщении команды.

Стоит отметить, что в академии смогут заниматься дети от 5 до 16 лет.

Академия «Вьльярреала» представлена в Мексике, США, Швеции, Южной Корее, Японии и Австралии.

Напомним, 6 апреля футбольный клуб «Краснодар» возглавил Виктор Гончаренко. Он руководил московским ЦСКА с 2016 по 2021 год. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

В чемпионате «Испании» «Вильярреал» занимает шестое место, набрав 46 очков.

Ранее сообщалось о том, что бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев, который покинул свой пост 4 апреля, может получить должность в структуре клуба, если не получит предложений от других команд.