Шахбулатов подерется с «Русским Тайсоном» на турнира 9 апреля в Минске

В одном из главных противостояний турнира ACA 121 в Минске пройдет бой двух ярких ударников. Россиянин Шамиль «Бойко» Шахбулатов проведет поединок против соотечественника Олега Борисова, который за пушечные удары получил прозвище «Русский Тайсон», передает пресс-служба промоушена.

27-летний Шамиль Шахбулатов имеет 12 побед и 3 поражения. В своем последнем бою осенью 2020 года он одолел техническим нокаутом Уолтера Перейру. Олег Борисов имеет в активе 20 побед, 6 поражений и одну ничью. Свой последний бой 38-летний российский боец провел в ноябре 2020 года, победив техническим нокаутом Клеверсона Сильву. Оба бойца входят в топ-10 рейтинга ACA легкого веса.

Турнир состоится 9 апреля в столице Белоруссии. Начало боев запланировано на 17.00.

Напомним, 26 марта российский боец ACA Иван Штырков из команды «Архангел Михаил» провел свой 21-й бой в профессиональной карьере, победив Мурата Гурова на турнире ACA 120.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик вызвал на бой соотечественника Александра Емельяненко.