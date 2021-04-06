Капитан «Авангарда» Емелин будет госпитализирован в НИИ Склифософского

Капитан омского «Авангарда» Емелин будет госпитализирован в НИИ Склифосовского. Об этом в разговоре с «Матч ТВ» рассказал спортивный журналист Павел Лысенков.

«Никакого точного диагноза пока нет. Скорее всего, он появится, когда Емелина отправят в Москву и госпитализируют в НИИ Склифосовского. Поэтому я бы пока не говорил об интоксикации хоккеиста», — сказал Лысенков.

Ранее стало известно, что защитник был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса».

Напомним, спортсмен был переведен в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, однако анализы показали отрицательный результат. После этого капитан «Авангарда» был отправлен в РКБ. По оценкам врачей, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о том, что капитан омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексей Емелин находится в больнице в тяжелом состоянии.