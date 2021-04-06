Федор Емельяненко отправился в США на турнир Bellator 257

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко и его ученики — братья Немковы, Вадим и Виктор, — вылетели в США, где состоится турнир Bellator 257.

«Вылетаем на турнир Bellator 257», — написал Емельяненко в Instagram.

Главным событием турнира Bellator 257, который пройдет в ночь на 17 апреля в Анксвилле (штат Коннектикут), станет матч-реванш между Вадимом Немковым и Филом Дэвисом. В их первом бою в ноябре 2018 года на Bellator 209 победу решением судей одержал 28-летний Немков.

Сам Федор свой последний поединок провел 29 декабря 2019 года на турнире Bellator X Rizin, где одержал уверенную победу над американцем Куинтоном Джексоном. Уже в конце третьей минуты первого раунда нанес сопернику удар, после которого тот не смог оправиться. Следующий оппонент Емельяненко пока не определен. Всего за свою профессиональную карьеру 44-летний тяжеловес провел 45 боев, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Емельяненко попал в топ-4 тяжеловесов за всю историю MMA.