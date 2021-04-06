Руководство «Уфы» примет отставку Рахимова
Руководство «Уфы» примет отставку главного тренера Рашида Рахимова, сообщает Sport24.
Специалист возглавил клуб из столицы Башкирии 11 октября 2020 года. Под его руководством команда провела 14 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела десять поражений.
После 24-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа», набравшая 14 очков, располагается на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице первенства.
В последнем матче уфимцы потерпели разгромное поражение от московского «Динамо» со счетом 0:4. После игры Рахимов заявил, что готов поговорить с руководством клуба о своей отставке.
По информации СМИ, исполнять обязанности главного тренера «Уфы» в матче 1/4 финала Кубка России против грозненского «Ахмата» будет Николай Сафрониди. Встреча пройдет в столице Чеченской Республики 7 апреля, начало игры — в 19.00 мск.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что кандидатом на пост главного тренера клуба является наставник клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) «Велес» Алексей Стукалов.