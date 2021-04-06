Вяльбе обвинила Клебо в некрасивом поступке за инцидент с Большуновым

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об инциденте, произошедшем на финише марафона на чемпионате мира 2021 года в немецком Оберстдорфе.

На финишной прямой марафона, который прошел 7 марта, норвежец Йоханнес Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

«Уверена, что, если бы Саша проиграл в честной борьбе, он бы не стал плакать. Да, он был бы хмурый и злой, но не показал бы слез, потому что у него была бы просто внутренняя обида за поражение. А здесь была горечь от подлости. Соперник некрасиво поступил», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

При этом трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что Клебо не хотел этого столкновения.

«Безусловно, не специально. Но когда именно таким образом забирают золотую медаль, конечно, это горько», — добавила Вяльбе.

Ранее Большунов в эфире «Вечернего Урганта» высказался о конкуренции с норвежцами.