Большунов в эфире «Вечернего Урганта» высказался о конкуренции с норвежцами

Двукратный победитель общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов в эфире шоу «Вечерний Ургант» поделился мнением о конкуренции с норвежскими спортсменами.

«Мне все-таки приятнее, когда норвежцы за мной гонятся, а в лучшем случае — если они отстают, меня больше всего радует », — заявил россиянин в эфире Первого канала.

Большунов является четырехкратным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Лыжник взял серебро в эстафете, командном спринте и марафоне, а также стал бронзовым призером в спринтерской гонке классическим стилем.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Ранее Большунов на шоу «Вечерний Ургант» рассказал об инциденте на финише марафона на чемпионате мира, когда после столкновения с трехкратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо у него сломалась палка.