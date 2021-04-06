Большунов на шоу «Вечерний Ургант» рассказал про случай с Клебо

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов на шоу «Вечерний Ургант» рассказал про случай с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо, когда за несколько десятков метров до финиша скандинав сломал ему палку.

«Тренируем ли мы бег с одной палкой? Бывает такое, но мы не практикуем. Там оставалось всего сто метров. Если бы это произошло хотя бы за километр, то я бы просто поменял палку и продолжил бы гонку. А здесь — без вариантов. Поломанная палка — до свидания.



Я пригласил Клебо на свадьбу. Он ответил по почте, что из-за участия в шоу не сможет приехать», — сказал Большунов.

Напомним, в сезоне-2020/21 общий зачет Кубка мира выиграл Александр Большунов. Также он стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу.

Ранее Йоханнес Клебо предложил обсудить бойкот предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.