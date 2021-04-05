Фигуристка Щербакова показала подарок от Тарасовой

Российская фигуристка Анна Щербакова показала подарок от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Напомним, 28 марта спортсменке исполнилось 17 лет. Тарасова подарила ей букет роз.

«Сегодня мне передали букет от Татьяны Анатольевны Тарасовой. Очень неожиданно и безумно приятно. Татьяна Анатольевна, большое спасибо», — написала Щербакова в Instagram.

«Тебе спасибо, Анюта, за талант, красоту, упорство, за твой труд. За труд вашей команды. Удачи! Здоровья» — ответила Тарасова.

Напомним, в марте Щербакова стала чемпионкой мира в одиночном катании. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о словах американского журналиста и ведущего YouTube-подкаста The Skating Lesson Дейва Лиза.