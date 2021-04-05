Семак выразил недовольство качеством поля на «Газпром Арене»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство качеством поле на «Газпром Арене» и тренировочной базе клуба, передает официальный сайт сине-бело-голубых.

«Поле — какое есть. Далеко не идеальное, но играть можно, что мы и делаем. Абсолютно не моя зона ответственности. Конечно, хотелось бы поля лучше. На тренировочной базе вообще полей нет», — сказал специалист.

Напомним, 5 апреля сине-бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. На девятой минуте с помощью VAR был отменен гол форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 51 очко. Они опережают московский «Спартак», который расположился на второй строчке, на четыре балла. «Химки» идут на девятом месте, имея в активе 35 очков.

В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с «Сочи». «Химки» на своем поле примут «Тамбов».

Ранее Михаил Боярский призвал «Спартак» не грезить о чемпионстве.