Онопко отреагировал на травму игрока ЦСКА Магнуссона

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал травму футболиста красно-синих Хердура Магнуссона, передает Sport24.

Онопко отметил, что потеря Магнуссона является большой потерей для команды.

«Тренерский штаб будет пытаться его заменить, возможно, будут какие-то перестановки. Возможно, перейдут на игру в три центральных защитника. Может быть, кого-то могут взять под запас из молодежки», — сказал Онопко.

Также специалист предположил, что центрального защитника может сыграть Марио Фернандес.

Стоит отметить, что футболист получил повреждение 4 апреля в игре с «Тамбовом». Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.

В нынешнем сезоне РПЛ исландец провел 22 матча, отметившись одним забитым мячом.

Напомним, что игра с «Тамбовом» стала первой для хорвата Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА. После этой победы армейцы набрали 43 очка, что позволило им подняться на четвертую строчку в таблице РПЛ. «Тамбов» же продолжает оставаться последним с 13-ю баллами.

Ранее сообщалось о том, что игрок ЦСКА Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия и перенесет операцию.