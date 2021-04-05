Умер экс-капитан московского ЦСКА Виктор Дородных

Умер экс-капитан московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Дородных, передает пресс-служба армейцев в Twitter.

Ему было 85 лет.

«Сегодня ушел из жизни Виктор Дородных - капитан ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича», — говорится в сообщении.

Дородных выступал за красно-синих с 1955 по 1965 год. Он пять раз становился бронзовым призером чемпионата СССР. Дородных стал игроком основного состава ЦСКА в 1959 году. В том сезоне он выходил на поле 11 раз, забив один мяч.

После окончания спортивной карьеры работал преподавателем на кафедре физподготовки и спорта Военно-инженерной академии имени Куйбышева, а также был тренером команды вооруженных сил демократической республики Афганистан.

Ранее умер спортивный комментатор бокса Владимир Гендлин.