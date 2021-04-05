Россия выступит на командном ЧМ по фигурному катанию под флагом страны

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Россия выступит на командном чемпионате мира по фигурному катанию под национальным флагом, передает ТАСС.

Напомним, официальное название турнира — World Team Trophy. Он носит статус неофициального чемпионата мира.

«На него решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не распространяется», — сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Турнир пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке.

Из-за санкций CAS по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) отечественным атлетам запрещено использование национальной символики на чемпионатах мира и Олимпиадах до декабря 2022 года.

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Стокгольме, российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России. В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер Сергей Добрин оценил выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира по фигурному катанию.