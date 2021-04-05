Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин

Умер спортивный комментатор бокса Владимир Гендлин, передают «Ведомости».

Журналисту было 84 года. Отмечается, что 9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт и две операции. Он выписался из больницы через несколько дней, но вскоре почувствовал себя плохо. У него взяли тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. 26 марта у него обнаружили наличие антител. Медики пришли к выводу, что Гендлин перенес COVID-19, но не заметил его. У него случилось осложнение в виде пневмонии. 4 апреля журналиста подключили к ИВЛ.

Гендлин провел 51 бой на любительском ринге, одержав 50 побед при одном поражении. Работал тренером на олимпийской базе в Кисловодске, а также был генеральным менеджером Союза боксеров России.

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