«Уфа» назначила исполняющего обязанности главного тренера
«Уфа» назвала имя исполняющего обязанности главного тренера после отставки Рашида Рахимова.
Генеральный директор клуба Шамиль Газизов разговоре со Sport24 сообщил, что им станет станет Николай Сафрониди. Под его руководством команда отправится в Грозный на кубковый матч против «Ахмата. Дальнейший ход событий станет ясен после этой игры.
37-летний Сафрониди выступал за «Уфу» в качестве игрока в 2014–2018 годах, а после завершения карьеры вошел в тренерский штаб команды.
Бывший главный тренер уфимцев Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера команды третьего апреля нынешнего года после разгромного поражения от московского «Динамо» со счетом 0:4 в матче 24-го тура чемпионата страны. На текущий момент «Уфа» находится на 15 месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 14 набранных очков. Клуб находится в зоне вылета, отставая от зоны стыковых матчей на три балла.
Матч 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Уфой» состоится 7 апреля, начало игры — 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Уфы» назвал Рахимова клоуном.