«Спартак» после победы ответил «Ростову» отрывком из «Острых козырьков»

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на победу команды над «Ростовом» в матче 24-го тура чемпионата России роликом из телесериала «Острые козырьки».

Ранее ростовчане анонсировали матч со столичной командой в стиле «Острых козырьков», а главный тренер клуба Валерий Карпин предстал в роли лидера банды. После игры пресс-служба красно-белых опубликовала в Twitter ответный ролик, в котором персонаж

Лука Чангретта в исполнении Эдриена Броуди обращается к главному герою Томасу Шелби, которого сыграл Киллиан Мерфи: «Я слышал, вы хорошо одеваетесь, мистер Шелби. Но теперь я вижу… Не так хорошо, как я».

«Ростов» — «Спартак» одной сценой из популярного сериала», — подписала публикацию пресс-служба «Спартака».

Встреча между командами, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин встал на защиту Павла Маслова после его автогола в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».