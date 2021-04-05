Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за плотный календарь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за плотный календарь сезона.

«Они убивают футболистов, это уже слишком. У нас не было недели покоя с начала сезона. Игроки — люди, а не машины. Я хочу, чтобы мои футболисты были здоровыми. Некоторые хотят играть каждый день, но невозможно выиграть все соревнования», — приводит слова Гвардиолы «Би-би-си».

После 30 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити», набравший 74 очка, занимает первое место в турнирной таблице.

6 апреля «горожане» сыграют против дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 22.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Также клуб продолжает выступление во внутренних первенствах. 17 апреля «Манчестер Сити» сыграет в полуфинале Кубка Англии против лондонского «Челси», а 25 апреля встретится со столичным «Тоттенхэм Хотспур» в финале Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не может купить себе нападающего из-за высоких цен.