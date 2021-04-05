Девушка умершего 18-летнего футболиста обратилась к возлюбленному

Ангелина Мжельская, девушка умершего 18-летнего футболиста «Знамени Труда» Никиты Сидорова обратилась к возлюбленному.

«Мой маленький, я тебя очень люблю. Будь всегда рядом. Самый-самый. Все будет замечательно», — написала девушка в сториз Instagram, опубликовав совместные видео с игроком.

Трагедия произошла во время матча Олимп — Профессиональной футбольной лиги (Олимп-ПФЛ) во время футбольного матча на стадионе «Торпедо». 18-летний Сидоров вышел на замену, а спустя несколько минут упал на поле.

По словам главной команды Романа Шапкина, игрок не вступал ни в какие единоборства, в которых мог бы получить травму. До прибытия скорой помощи медсестра и тренер молодежной команды пытались оказать спортсмену первую помощь, однако спасти его не удалось. Предварительная причина смерти — аневризма сосудов головного мозга.

Генеральный директор «Знамени Труда» Михаил Пузанов рассказал, что перед началом сезона все игроки проходили углубленное медицинское обследование.

Ранее Сергей Айвазян, детский врач-невролог и кандидат медицинских наук, прокомментировал смерть игрока «Знамени Труда».