«Севилья» переиграла «Атлетико» в игре чемпионата Испании

В очередном матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» одержала победу над мадридским «Атлетико».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил аргентинский защитник Маркус Акунья, поразивший ворота Яна Облака на 70-й минуте игры с передачи Хесуса Наваса.

Отметим, что на восьмой минуте встречи Лукас Окампос не реализовал пенальти.

После этого успеха подопечные Хулена Лопетеги набрали 58 очков и сохранили за собой четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Команда под руководством Диего Симеоне с 66 баллами осталась на первой позиции. У идущего вторым мадридского «Реала» 63 очка. «Барселона», располагающаяся на третьей строчке, имеет в своем активе 62 очка и одну игру в запасе.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением по поводу амбиций красно-белых в чемпионской гонке.