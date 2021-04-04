Арбитр Николаев: все пенальти в матче «Тамбов» — ЦСКА назначены верно

Российский судья Алексей Николаев прокомментировал решения коллеги Виталия Мешкова в матче 24-го тура РПЛ между «Тамбовом» и ЦСКА (1:2). В этом матче было назначено четыре пенальти, три из которых были реализованы.

«На мой взгляд, все решения были приняты правильно. Второй пенальти в ворота «Тамбова» назначен верно и разговоров тут быть не может. В моменте судье было тяжело увидеть руку, поэтому он и прибег к помощи ВАР. По современным трактовкам правил игры рукой — это чистейший одиннадцатиметровый», — сказал Николаев в интервью «Спорт-Экспрессу.

На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артем Архипов открыл счет в матче. На 26-й минуте одиннадцатиметровый был назначен в ворота хозяев, его реализовал полузащитник «армейцев» Никола Влашич. На 52-й минуте ЦСКА снова заработал пенальти. На этот раз его реализовал форвард Хосе Саломон Рондон. На 64-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен третий пенальти за матч, но на этот раз Никола Влашич не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Это был первый матч для Ивицы Олича в роли главного тренера ЦСКА.

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