Емельяненко отреагировал на вызов Дацика на поединок

Российский боец Александр Емельяненко отреагировал на слова Вячеслава Дацика, который вызвал его на поединок.

Напомним, Дацик обещал, что даст Емельяненко 5 млн за выход с ним в октагон.

«Он эти деньги из Норвегии привез? Если так, то пусть он еще туда-обратно сплавает, потом свяжется с моим менеджером, а затем мы все обсудим. А пока пусть «чемпионов» Зимбабве и Конго бьет», — сказал Емельяненко изданию Vseprosport.ru.

Напомним, в 2007 году Дацик был помещен в психиатрическую больницу за серию ограблений салонов сотовой связи. В 2010 году он сбежал из клиники. На лодке он доплыл до берегов Норвегии, где был арестован за незаконное хранение оружия. По отбытии срока решением суда депортирован в Россию, где его приговорили к пяти годам лишения свободы.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее Дацик призвал Александра Емельяненко «ответить за базар».