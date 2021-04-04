Семиков стал победителем масс-старта на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжник Илья Семиков стал победителем масс-старта, который прошел в рамках чемпионата России.

Спортсмены преодолели 50-километровую дистанцию. Вторым к финишу пришел Алексей Шемякин, замкнул тройку сильнейших Андрей Собакарев.

Стоит отметить, что многие лидеры сборной России не вышли на старт. Александр Большунов отказался от участия в заезде еще накануне. Алексей Червоткин и Евгений Белов были заявлены на старт, но не вышли на дистанцию.

Олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев пришел к финишу 22-м.

Семиков дебютировал в составе сборной России на Кубке мира в 2017 году.

На Универсиаде 2015 года, которая проходила в Словакии, Семиков занял восьмое место в гонке на десять километров.

Лыжные гонки. Чемпионат России.

Масс-старт. Мужчины

1. Илья Семиков (Республика Коми) – 2:23:12.2

2. Алексей Шемякин (Архангельская область) +10.7

3. Андрей Собакарев (Новосибирская область) +1:13.8.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.

Ранее лыжница Мария Истомина стала победительницей масс-старта классическим стилем на чемпионате России.