Автор дубля в ворота «Челси» подвергся расистским оскорблениям

Нападающий «Вест Бромвич Альбион» Каллум Робинсон подвергся расистским оскорблениям в Instagram после матча 30 тура чемпионата Англии против лондонского «Челси», сообщается на официальном сайте команды.

Встреча, прошедшая 3 апреля в столице Великобритании на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Робинсон стал автором дубля.

После негативных комментариев в соцсети «Вест Бромвич» обратился в местную полицию. Руководство клуба намерено предложить ирландскому нападающему любую необходимую помощь. Также поддержку футболисту выразила Английская премьер-лига (АПЛ).

В нынешнем сезоне чемпионата страны Робинсон принял участие в 22 матчах, в которых забил четыре мяча.

После 30 матчей чемпионата Англии «Вест Бромвич», набравший 21 очко, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прояснил свою позицию по вопросу оскорблений на почве расизма в социальный сетях. Тренер принял решение уйти из всех социальных сетей до тех пор, пока не будут приняты решительные действия по борьбе с расизмом в интернете.