«Челси» потерпел самое крупное домашнее поражение в АПЛ в клубной истории
Лондонский «Челси» потерпел самое крупное домашнее поражение с момента основания Английской премьер-лиги (АПЛ) в 1992 году.
В матче 30-го тура первенства страны столичный клуб разгромно уступил «Вест Бромвич Альбион» со счетом 2:5. Всего за 29 лет истории АПЛ «Синие» восемь раз были разгромлены на своем поле. До игры с «Вест Бромвичем» самым крупным было поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в 1995 году.
После 30 матчей чемпионата Англии «Челси», набравший 51 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре лондонский клуб на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».
«Вест Бромвич» (21) располагается на предпоследней, 19-й строчке. В 31-м туре команда примет «Саутгемптон».
Ранее сообщалось, что наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером марта в Английской премьер-лиге (АПЛ). В марте «синие» выиграли два матча. Одна встреча завершилась вничью.
Также на награду претендовали Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).