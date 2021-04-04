43 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе на арене «Би-Би-энд-Ти центр», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Александер Веннберг, также отличились Маккензи Уигар и Фрэнк Ватрано. У гостей шайбы забросили Оливер Бьеркстранд и Зак Веренски.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 44 броска из 46.

После 38 матчей регулярного чемпионата «Флорида», набравшая 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Коламбус» (36) располагается на седьмой строчке.

5 апреля «Флорида» вновь примет «Коламбус».

Ранее сообщалось, что игроки «Флориды» надели свитера с фамилиями на кириллице в честь Бобровского.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз, США) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус, США) — 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)

1:0 — Уигар (Барков, Вераге) — 23:57

2:0 — Веннберг (Ватрано, Хернквист) — 24:49

3:0 — Веннберг (Уигар, Форслинг) — 28:47

3:1 — Бьеркстранд (Дель Зотто, Тексье) — 42:46

4:1 — Ватрано (Типпетт) — 50:54

4:2 — Веренски (Нэш, Джонс) — 58:15

5:2 — Веннберг — 59:53 (en)