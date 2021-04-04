Стал известен следующий соперник Волкова в UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков может провести следующий поединок против представителя Франции Сирила Гана, сообщает ESPN.

По информации источника, бой может возглавить турнир UFC Fight Night, который должен состоятся 26 июня. Отмечается, что спортсмены договорились об организации поединка. Место его проведения пока не сообщается.

В профессиональной карьере Волков принял участие в 41 поединке, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. В последнем бою россиянин победил техническим нокаутом представителя Нидерландов Алистара Оверима. Спортсмен занимает пятую строчку рейтинга тяжеловесов UFC.

В активе Гана, располагающегося на четвертой позиции рейтинга, восемь побед в восьми поединках. В феврале 2021 года он одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей.

Ранее Волков выразил готовность подраться с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.