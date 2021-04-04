«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» и завоевал Кубок Испании

«Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна обыграл «Атлетик» Бильбао в финале Кубка Испании сезона-2019/20.

Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико де Севилья - Ла Картуха» в присутствии короля Испании Филиппа VI, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 63-й минуте забил форвард Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти.

Для «Реал Сосьедада» это третий Кубок страны в истории. Прежде команда завоевывала трофей в 1909 и 1987 годах.

Финал Кубка Испании между «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком» должен был пройти в 2020 году, однако матч был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Команда из Бильбао также примет участие в финале Кубка Испании нынешнего сезона. В финале турнира, который пройдет 17 апреля в Севилье, баски встретятся с «Барселоной.

Ранее сообщалось, что в полуфинальной встрече Кубка Испании сезона-2020/21 «Атлетик» одолел «Леванте» со счетом 2:1 в дополнительное время.

Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала

«Атлетик» (Бильбао) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — 0:1

Голы: 0:1 — Оярсабаль, 63 (пенальти).