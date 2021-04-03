Руководство «Краснодара» не ожидало от Мусаева просьбы об отставке

Руководство «Краснодара» не ожидало от Мурада Мусаева просьбы об отставке с поста главного тренера. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, для клуба решение специалиста об уходе стало неожиданностью.

«Мусаев пришел к руководству и попросил об отставке. Руководство пошло на встречу и приняло заявление. Новый тренер будет назначен в ближайшее время», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Мусаев номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня «быки» на своем стадионе разгромно уступили грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «горожане» занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка за шесть туров до конца сезона.

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