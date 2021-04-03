Мусаев объяснил разгромное поражение от «Ахмата» проблемами с ментальностью

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после крупного домашнего поражения от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, команда продолжает испытывать определенные проблемы с ментальностью.

«Это происходит уже не в первый раз. Есть проблемы, связанные с психологией, с тем, что нет командного духа, нет единения. От этого получается, что в простых ситуациях пропускаем мячи и усложняем с первых минут себе жизнь. Это проблема. Это проблема тренера, я за это отвечаю.

Соперник сегодня был лучше нас во всех компонентах. Возможно, что проблемы в головах. Вопрос в голове и в том, что происходит внутри команды», — передает слова Мусаева «Чемпионат».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич не взял нападающего Илью Шкурина на игру против «Тамбова».