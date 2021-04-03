Тренер «Уфы» Рахимов намерен подать в отставку

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов намерен подать в отставку после разгромного поражения от московского «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это должно дать импульс команде перед решающим отрезком чемпионата.

«Я принял решение, что поговорю с руководством и скажу им, что в таких случаях нужно встряхнуть команду. Команду поменять нельзя, значит, это нужно сделать с тренером», — сказал Рахимов.

Напомним, что башкирский коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на три очка за шесть туров до конца сезона.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры «Динамо» — «Уфа».

Ранее сообщалось, что Мамука Джугели, агент Хвичи Кварацхелии, в скором времени улетит в Италию на переговоры с туринским «Ювентусом» и «Миланом».