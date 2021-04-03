«Уфа» приняла отставку Рахимова

Руководство «Уфы» приняло заявление главного тренера Рашида Рахимова об отставке. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

«На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» главный тренер ФК «Уфа» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — гласит заявление клуба.

Напомним, что Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева.

Башкирский коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на три очка за шесть туров до конца сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покинул свой пост.