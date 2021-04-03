Гендиректор «Уфы» Газизов назвал ситуацию с уходом Рахимова непредвиденной

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера. Его слова передает «Чемпионат».

Функционер заявил, что сложившаяся ситуация для клуба является непредвиденной.

«Приняли отставку Рахимова. Пошли по пути, чтобы перевернуть это все. Очень благодарен Рашиду, это тяжелое для него решение. Ситуация тяжелая, команда опустошена. Было видно, что эмоции в сегодняшней игре были не на высоком уровне.

Я верю в клуб. Верю, что мы справимся», — сказал Газизов.

Напомним, что Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева.

Башкирский коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на три очка за шесть туров до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара» по своей инициативе.