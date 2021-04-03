Агент Хвичи отправится в Италию на переговоры с «Ювентусом» и «Миланом»

Мамука Джугели, агент полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, в скором времени улетит в Италию на переговоры с туринским «Ювентусом» и «Миланом». Об этом в своем Telegram-канале сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

По его информации, активно продвигает 20-летнего грузинского футболиста в Италии легенда «россонери» Каха Каладзе.

«Каладзе дает лучшие рекомендации, когда его спрашивают о Хвиче. Он обсуждал Кварцхелию не только с агентами, но и с техническим директором «Милана», в недавнем прошлом своим напарником по обороне Паоло Мальдини. Тот даже отправил своего представителя в Тбилиси на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Грузия — Испания», — написал Арустамян.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Кварацхелия провел 21 матч и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил готовность покинуть клуб после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).