Названа вероятная причина смерти Загорулько

Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова рассказала о возможной причине смерти заслуженного тренера России Евгения Загорулько.

Специалист скончался 3 апреля в возрасте 78 лет.

«Наверное, коронавирус просто усугубил течение болезни, которое уже у него было. Выяснилось, что у него была онкология, в том числе. Просто, наверное, на фоне этой инфекции все стремительно развилось, и не справился он — все-таки ему уже почти 80 лет», – цитирует Чичерову 5-tv.ru.

Загорулько работал тренером в прыжках в высоту с 1967 года. Под его руководством победу на Олимпийских играх одержали Геннадий Авдеенко (Сеул-1988), Елена Елесина (Сидней-2000), Андрей Сильнов (Пекин-2008). Также он воспитал чемпионов мира и Европы, среди которых четырехкратная рекордсменка мира Тамара Быкова, участник трех Олимпиад Вячеслав Воронин, бронзовый призер Игр-2000 Денис Капустин и Александр Шустов.

Всего спортсмены, которых тренировал Загорулько, на международных турнирах завоевали 24 медали.

Тренер был награжден орденом Дружбы в 2002 году, а в 2010-м — орденом Почета. В 2013 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказалась о смерти Загорулько.